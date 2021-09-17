Доплаты пенсионерам: кто получит выплаты в следующем году

Постановлением устанавливается с 1 октября 2022 года ежемесячная компенсационная выплата пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет в размере до 300 гривен. С 1 марта 2023 года эта выплата должна ежегодно индексироваться.

Кроме того, документ предусматривает установление с 1 октября 2022 года пенсионерам старше 70 лет, размер пенсии которых не достигает 3000 гривен, дополнительных выплат:

при наличии страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин - доплаты до 3000 гривен,

при наличии страхового стажа менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин - доплаты до размера, пропорциональном наличному страховому стажу.

При этом у пенсионеров, имеющих необходимый страховой стаж (25 лет мужчины и 20 лет женщины), пенсионная выплата не может быть меньше:

у пенсионеров в возрасте 80 лет и более - 2600 гривен,

у пенсионеров в возрасте 70-80 лет - 2500 гривен.

Кроме того, с 1 декабря 2022 года пенсионерам, которым не исполнилось 70 лет и которые получают пенсию в размере до 2500 гривен и не работают, предусмотрено установление:

при наличии страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин - доплаты до 2500 гривен,

при наличии страхового стажа менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин - доплаты до размера, пропорциональном имеющемуся страховому стажу.

Работающим пенсионерам такие доплаты устанавливаются с даты увольнения с работы.

Кроме того, постановлением установлено, что женщинам, которые родились в период с 1 января 1962 года по 31 декабря 1962 года, до пенсии по возрасту устанавливается ежемесячное повышение в размере 9% пенсии при условии, что до этого им не назначалась какая-либо пенсия.