Доплаты пенсионерам: кто получит выплаты в следующем году

Кабинет министров Украины принял постановление "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц в 2022 году и в дальнейшем". Устанавливаются доплаты пенсионерам от 70 лет и тем, кто имеет большой трудовой стаж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 15 сентября 2021 года №963, обнародованное на Правительственном портале.
Постановлением устанавливается с 1 октября 2022 года ежемесячная компенсационная выплата пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет в размере до 300 гривен. С 1 марта 2023 года эта выплата должна ежегодно индексироваться.
Кроме того, документ предусматривает установление с 1 октября 2022 года пенсионерам старше 70 лет, размер пенсии которых не достигает 3000 гривен, дополнительных выплат:
При этом у пенсионеров, имеющих необходимый страховой стаж (25 лет мужчины и 20 лет женщины), пенсионная выплата не может быть меньше:
Кроме того, с 1 декабря 2022 года пенсионерам, которым не исполнилось 70 лет и которые получают пенсию в размере до 2500 гривен и не работают, предусмотрено установление:
Работающим пенсионерам такие доплаты устанавливаются с даты увольнения с работы.
Кроме того, постановлением установлено, что женщинам, которые родились в период с 1 января 1962 года по 31 декабря 1962 года, до пенсии по возрасту устанавливается ежемесячное повышение в размере 9% пенсии при условии, что до этого им не назначалась какая-либо пенсия.
Напомним, Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2022 год рост прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (минимальной пенсии), на 8,2%. Минимальная пенсия установлена: с 1 января - 1934 гривны, с 1 июля - 2027 гривен, с 1 декабря - 2093 гривны.