Доплати пенсіонерам: хто отримає виплати у наступному році

Постановою передбачено встановлення з 1 жовтня 2022 року щомісячної компенсаційної виплати пенсіонерам віком від 70 до 75 років у розмірі до 300 гривень. З 1 березня 2023 року ця виплата повинна щорічно індексуватись.

Окрім того, документ передбачає встановлення з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам старше 70 років, розмір пенсії яких не досягає 3000 гривень, додаткових виплат:

за наявності страхового стажу не менше ніж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок - доплати до 3000 гривень,

за наявності страхового стажу менше ніж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок - доплати до розміру, пропорційного наявному страховому стажу.

При цьому у пенсіонерів, які мають необхідний страховий стаж (25 років чоловіки і 20 років жінки), пенсійна виплата не може бути менше:

у пенсіонерів віком 80 років і більше - 2600 гривень,

у пенсіонерів у віці 70-80 років - 2500 гривень.

Крім того, з 1 грудня 2022 року пенсіонерам, яким не виповнилося 70 років та які отримують пенсію в розмірі до 2500 гривень і не працюють, передбачено встановлення:

за наявності страхового стажу не менше ніж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок - доплати до 2500 гривень,

за наявності страхового стажу менше ніж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок - доплати до розміру, пропорційного наявному страховому стажу.

Працюючим пенсіонерам такі доплати встановлюються з дати звільнення з роботи.

Крім того, постановою встановлено, що жінкам, які народилися у період з 1 січня 1962 року по 31 грудня 1962 року, до пенсії за віком встановлюється щомісячне підвищення в розмірі 9% пенсії за умови, що до цього їм не призначалася будь-яка пенсія.