Доплати пенсіонерам: хто отримає виплати у наступному році

Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому". Встановлюються доплати пенсіонерам від 70 років та тим, хто має великий трудовий стаж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 15 вересня 2021 року №963, оприлюднену на Урядовому порталі.
Постановою передбачено встановлення з 1 жовтня 2022 року щомісячної компенсаційної виплати пенсіонерам віком від 70 до 75 років у розмірі до 300 гривень. З 1 березня 2023 року ця виплата повинна щорічно індексуватись.
Окрім того, документ передбачає встановлення з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам старше 70 років, розмір пенсії яких не досягає 3000 гривень, додаткових виплат:
При цьому у пенсіонерів, які мають необхідний страховий стаж (25 років чоловіки і 20 років жінки), пенсійна виплата не може бути менше:
Крім того, з 1 грудня 2022 року пенсіонерам, яким не виповнилося 70 років та які отримують пенсію в розмірі до 2500 гривень і не працюють, передбачено встановлення:
Працюючим пенсіонерам такі доплати встановлюються з дати звільнення з роботи.
Крім того, постановою встановлено, що жінкам, які народилися у період з 1 січня 1962 року по 31 грудня 1962 року, до пенсії за віком встановлюється щомісячне підвищення в розмірі 9% пенсії за умови, що до цього їм не призначалася будь-яка пенсія.
Нагадаємо, Кабінет міністрів заклав до проекту державного бюджету на 2022 рік зростання прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність (мінімальної пенсії), на 8,2%. Мінімальна пенсія встановлена: з 1 січня - 1934 гривні, з 1 липня - 2027 гривень, з 1 грудня - 2093 гривні.