Доплати військовим і не лише. Хто та скільки отримуватиме: відповіді на головні питання

Кабінет міністрів врегулював питання доплат військовим та тим, хто задіяний у захисті України. Максимальна сума становитиме до 100 000 гривень на місяць.

Про урядове рішення напередодні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За підсумками позачергового засідання Кабміну він заявив, що щомісячні доплати отримуватимуть не лише військові.

Доплати: кому та скільки

За словами прем'єра, доплати на період військового стану отримуватимуть усі, хто задіяний у захисті України.

Вони поширюються на:

військовослужбовців

правоохоронців

рятувальників

Для них мінімальна доплата складатиме 30 000 гривень на місяць. Залежно від рівня залучення до оборони України сума зростає:

для тих, хто здійснює оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, - 50 000 гривень

для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях, - 100 000 гривень

Що з курсантами та строковиками?

Для військовослужбовців строкової служби встановлюються щомісячні доплати у розмірі 6000 гривень на місяць. Курсанти військових навчальних закладів додатково отримуватимуть по 2 350 гривень.

"Робимо все, щоб кожен, хто захищає Україну від російських окупантів, відчував підтримку та допомогу держави", - додав Шмигаль.

Це якесь нове рішення про доплати?

Не зовсім. Щомісячні доплати передбачені законопроектом №9342, проголосованим та підписаним ще наприкінці червня.

Закон встановлює додаткову щомісячну винагороду від 30 000 до 100 000 гривень військовослужбовцям пропорційно до часу виконання бойових (спеціальних) завдань під час війни. Кабінету міністрів було доручено протягом місяця визначити, хто і скільки отримуватиме.

Власне, вчорашнім рішенням уряд урегулював це питання. Зазначимо, станом на першу половину дня 10 серпня постанову ще не опубліковано.

Що було раніше?

Після початку повномасштабної війни в Україні затвердили великі доплати для військових. Ті, хто безпосередньо брав участь у бойових діях, отримували по 100 000 гривень на місяць, решта - по 30 000 гривень.

Але з 1 лютого 2023 року порядок змінили, доплати отримували лише ті, хто виконував бойові завдання. Причина - брак бюджетних коштів. І це рішення викликало критику в українському суспільстві.

На цьому фоні у квітні Верховна рада підтримала повернення надбавки у 30 000 гривень військовим, поліцейським та службі цивільного захисту. Що, до речі, ускладнило переговорний процес з МВФ. У результаті проголосований документ не подали на підпис президенту Володимиру Зеленському, а для виходу із ситуації у Раді створили спеціальну робочу групу.

Як пояснював голова парламентського фінансового комітету Данило Гетьманцев, квітневий законопроект передбачав витрати на 154 млрд гривень при тому, що компенсаторів було закладено лише на 2,5 млрд грн.

Пізніше було підтримано компромісний законопроект №9342, який встановлює пропорційні доплати для всіх, хто задіяний в обороні України.