Доплаты военным и не только. Кто и сколько будет получать: ответы на главные вопросы

Кабинет министров урегулировал вопросы доплат военным и тем, кто задействован в защите Украины. Максимальная сумма составит до 100 000 гривен в месяц.

О правительственном решении накануне сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По итогам внеочередного заседания Кабмина он заявил, что ежемесячные доплаты будут получать не только военные.

Доплаты: кому и сколько

По словам премьера, доплаты на период военного положения будут получать все, кто задействован в защите Украины.

Они распространяются на:

военнослужащих

правоохранителей

спасателей

Для них минимальная доплата будет составлять 30 000 гривен в месяц. В зависимости от степени привлечения к обороне Украины сумма возрастает:

для тех, кто осуществляет оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, - 50 000 гривен

для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях, - 100 000 гривен

Что с курсантами и срочниками?

Для военнослужащих срочной службы устанавливаются ежемесячные доплаты в размере 6 000 гривен в месяц. Курсанты военных учебных заведений будут дополнительно получать по 2 350 гривен.

"Делаем все, чтобы каждый, кто защищает Украину от российских оккупантов, чувствовал поддержку и помощь государства", - добавил Шмыгаль.

Это какие-то новое решение о доплатах?

Не совсем. Ежемесячные доплаты предусмотрены законопроектом №9342, проголосованным и подписанным еще в конце июня.

Закон устанавливает дополнительное ежемесячное вознаграждение от 30 000 до 100 000 гривен военнослужащим пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач во время войны. Кабинету министров было поручено в течение месяца определить, кто и сколько будет получать.

Собственно, вчерашним решением правительство урегулировало данный вопрос. Отметим, по состоянию на первую половину дня 10 августа постановление еще не опубликовано.

Что было раньше?

После начала полномасштабной войны в Украине утвердили большие доплаты для военных. Те, кто непосредственно участвовал в боевых действия, получали по 100 000 гривен в месяц, остальные - по 30 000 гривен.

Но с 1 февраля 2023 года порядок изменили, доплаты получали только те, кто выполнял боевые задачи. Причина - нехватка бюджетных средств. И это решение вызвало критику в украинском обществе.

На этом фоне в апреле Верховная рада поддержала возвращение надбавки в 30 000 гривен военным, полицейским и службе гражданской защиты. Что, кстати усложнило переговорный процесс с МВФ. В итоге проголосованный документ не подали на подпись президенту Владимиру Зеленскому, а для выхода из ситуации в Раде создали специальную рабочую группу

Как объяснял глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев, апрельский законопроект предусматривал расходы на 154 млрд гривен при том, что компенсаторов было заложено всего на 2,5 млрд.

Позже был поддержан компромиссный законопроект №9342, устанавливающий пропорциональные доплаты для всех, кто задействован в обороне Украины.

