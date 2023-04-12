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Гетманцев назвав умову для повернення військовим надбавки у 30 тисяч гривень

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Україна, Середа 12 квітня 2023 13:57
Гетманцев назвав умову для повернення військовим надбавки у 30 тисяч гривень Фото: голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Олександр Білоус

Ухвалена Верховною радою поправка про повернення надбавки у 30 тисяч гривень усім військовим не гарантує виплат. У бюджеті нема на це коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, необхідно отримати розрахунки Міністерства фінансів щодо виконання цієї поправки.

"І якщо відповідні джерела є, якщо вони знайдуться, безперечно, обов’язково ми підтримаємо", - сказав Гетманцев.

Депутат від "Слуги народу" повідомив, що у поправці пропонується збільшити витрати на виплати військовим без фактичного джерела коштів.

"Він (автор поправки Дмитро Разумков, - ред.) передбачив видатки бюджету на 154 мільярди, а компенсатори за рахунок скорочення заробітних плат держслужбовцям до 67 тисяч гривень він нараховує лише 2,5 мільярда. 154 і 2,5. Ви розумієте, що це шалена різниця між цими коштами. 98% від того, що він запропонував, необхідно десь взяти", - сказав голова комітету.

Нагадаємо, Верховна рада 10 квітня підтримала повернення надбавки військовим, поліцейським, службі цивільного захисту, у розмірі 30 тисяч гривень.

З 24 лютого 2022 року в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

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