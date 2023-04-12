Гетманцев назвав умову для повернення військовим надбавки у 30 тисяч гривень

Ухвалена Верховною радою поправка про повернення надбавки у 30 тисяч гривень усім військовим не гарантує виплат. У бюджеті нема на це коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в ефірі " Радіо Свобода ".

За його словами, необхідно отримати розрахунки Міністерства фінансів щодо виконання цієї поправки.

"І якщо відповідні джерела є, якщо вони знайдуться, безперечно, обов’язково ми підтримаємо", - сказав Гетманцев.

Депутат від "Слуги народу" повідомив, що у поправці пропонується збільшити витрати на виплати військовим без фактичного джерела коштів.

"Він (автор поправки Дмитро Разумков, - ред.) передбачив видатки бюджету на 154 мільярди, а компенсатори за рахунок скорочення заробітних плат держслужбовцям до 67 тисяч гривень він нараховує лише 2,5 мільярда. 154 і 2,5. Ви розумієте, що це шалена різниця між цими коштами. 98% від того, що він запропонував, необхідно десь взяти", - сказав голова комітету.