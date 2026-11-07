Доплати до пенсій у листопаді: кому додадуть 570 грн і хто втратить гроші

Загального підвищення пенсій з 1 листопада не буде. Проте частина пенсіонерів отримає доплату за вік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПФУ.

Загального перерахунку для всіх пенсіонерів у листопаді не планують. Державні гарантії для людей певного віку та з потрібним страховим стажем залишаються чинними.

Одним доплати нараховують автоматично, коли людина досягає відповідного віку. Іншим треба самостійно звернутися до Пенсійного фонду, щоб підтвердити право на допомогу.

Окремо передбачена гарантована мінімальна виплата - 4213 грн. Вона призначена для певних категорій непрацюючих пенсіонерів.

Скільки доплачують за вік

У листопаді продовжать діяти щомісячні надбавки для пенсіонерів від 70 років. Їх призначають автоматично, тому заяву до Пенсійного фонду подавати не потрібно.

Розміри доплат такі:

300 грн - для людей віком від 70 до 74 років;

456 грн - для пенсіонерів від 75 до 79 років;

570 грн - для громадян від 80 років.

Кому надбавку можуть зменшити

Отримати доплату зможуть не всі. Головна умова - загальна сума пенсії разом з усіма надбавками не має перевищувати 10 340,35 грн.

Якщо виплата наближається до цієї межі, доплату можуть скоротити.

Наприклад, людина отримує пенсію 10 000 грн і має право на надбавку 456 грн. У такому разі їй нарахують лише 340,35 грн.

Нагадаємо, адвокат Сергій Литвиненко пояснив, з якого дня призначають пенсію тим, хто пізно звернувся до Пенсійного фонду.

За його словами, загальне правило таке: виплату призначають з дня звернення.