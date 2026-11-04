ua en ru
Ср, 04 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя

Переселенцям треба встигнути до 30 листопада, щоб отримати субсидію з початку сезону

08:00 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Катерина Коваль
Переселенцям треба встигнути до 30 листопада, щоб отримати субсидію з початку сезону Фото: переселенці можуть оформити житлову субсидію за місцем фактичного проживання (колаж РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію за місцем фактичного проживання, навіть без договору оренди. Щоб отримати допомогу з початку опалювального сезону, документи треба подати до 30 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту ВПО Павла Фролова.

Переселенці мають право на житлову субсидію за місцем фактичного проживання, незалежно від реєстрації. Договір оренди житла для цього не обов'язковий.

За базовими розрахунками, претендувати на допомогу можуть родини, у яких витрати на житлово-комунальні послуги перевищують 15% сукупного доходу.

За словами Фролова, для оформлення субсидії потрібно подати заяву і декларацію про доходи членів родини. До них додають паспорт, РНОКПП та довідку про статус ВПО.

Документи приймають сервісні центри Пенсійного фонду, особисто або поштою, ЦНАПи та уповноважені особи громад. Подати заяву можна й онлайн, через вебпортал чи застосунок ПФУ або через Дію.

Опалювальний період для розрахунку субсидії триває з 16 жовтня до 15 квітня. Витрати на опалення за жовтень рахують з 16 числа, навіть якщо тепло дали пізніше. Субсидію за жовтень виплачують у листопаді.

Якщо подати документи до 30 листопада, субсидію призначать з початку опалювального сезону. У разі звернення після 1 грудня її нарахують лише з місяця подання заяви.

Родинам, яким субсидію призначили з травня, повторно звертатися не потрібно, на опалювальний сезон її розрахують автоматично. Виняток становлять ті, хто отримує субсидію на придбання твердого або рідкого пічного палива.

Питання підтримки переселенців останнім часом залишається в центрі уваги. 22 жовтня набув чинності новий закон про ВПО, який змінює облік переселенців і підходи до їхньої підтримки.

Крім того, у Раді підтримали ідею підвищити допомогу на проживання для ВПО з 1 січня 2027 року. Раніше РБК-Україна також пояснювало, у яких випадках статус переселенця можуть зняти автоматично.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Внутрішньо переміщені особи Субсидії в Україні
Новини
"Україна ніколи не здасться, але що буде тут?": Зеленський звернувся до Європи
"Україна ніколи не здасться, але що буде тут?": Зеленський звернувся до Європи
Аналітика
Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці: як псевдомедик і соцмережі створили скандал із Нацгвардією
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці: як псевдомедик і соцмережі створили скандал із Нацгвардією