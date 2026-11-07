Доплаты к пенсиям в ноябре: кому прибавят 570 грн и кто потеряет деньги

Общего повышения пенсий с 1 ноября не будет. Однако часть пенсионеров получит доплату за возраст.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПФУ.

Общий пересчет для всех пенсионеров в ноябре не планируется. Государственные гарантии для людей определенного возраста и с необходимым страховым стажем остаются в силе.

Одним доплаты начисляются автоматически, когда человек достигает соответствующего возраста. Другим нужно самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право на помощь.

Отдельно предусмотрена гарантированная минимальная выплата - 4213 грн. Она предназначена для определенных категорий неработающих пенсионеров.

Сколько доплачивают за возраст

В ноябре продолжат действовать ежемесячные прибавки для пенсионеров от 70 лет. Их назначают автоматически, поэтому заявление в Пенсионный фонд подавать не нужно.

Размеры доплат следующие:

300 грн - для людей в возрасте от 70 до 74 лет;

456 грн - для пенсионеров от 75 до 79 лет;

570 грн - для граждан от 80 лет.

Кому прибавку могут уменьшить

Получить доплату могут не все. Главное условие - общая сумма пенсии вместе со всеми надбавками не должна превышать 10 340,35 грн.

Если выплата приближается к этому пределу, то доплату могут сократить.

К примеру, человек получает пенсию 10 000 грн и имеет право на надбавку 456 грн. В таком случае ей насчитают всего 340,35 грн.

Напомним, адвокат Сергей Литвиненко объяснил, с какого дня назначают пенсию тем, кто поздно обратился в Пенсионный фонд.

По его словам, общее правило таково: выплату назначают со дня обращения.