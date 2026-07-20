Доплата 10 тисяч гривень військовим: хто може отримати ці виплати, а кому не нарахують

Хто отримуватиме додаткові 10 тисяч гривень

У Міноборони зазначили, що військовослужбовці, які перебувають у тилових районах і не виконують бойових завдань, отримуватимуть не менше 30 тисяч гривень на місяць.

Для цього до їхнього основного грошового забезпечення додається додаткова винагорода у розмірі 10 тисяч гривень.

Для учасників бойових завдань діють інші виплати

Військові, які виконують бойові або спеціальні завдання, продовжують отримувати підвищені виплати.

Йдеться про додаткову винагороду у розмірах:

30 тисяч гривень;

50 тисяч гривень;

100 тисяч гривень.

У таких випадках окрема доплата у 10 тисяч гривень не виплачується.

Чи зберігається доплата під час відпустки та лікування

Під час відпустки військовослужбовцю виплачується лише основне грошове забезпечення. Додаткові 10 тисяч гривень за період відпочинку не нараховуються.

Якщо військовий перебуває на лікуванні через хворобу або травму, які не пов’язані із захистом України, йому виплачують:

основне грошове забезпечення;

додаткову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень.

Якщо ж поранення отримане під час захисту Батьківщини, військовослужбовець також має право на додаткову виплату 100 тисяч гривень на місяць.