Доплата 10 тысяч гривен военным: кто может получить эти выплаты, а кому не начислят

Украинским военным доплачивают 10 тысяч к зарплате. Но получить эти деньги могут не все.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.
В Минобороны отметили, что военнослужащие, которые находятся в тыловых районах и не выполняют боевых задач, будут получать не менее 30 тысяч гривен в месяц.
Для этого к их основному денежному обеспечению прилагается дополнительное вознаграждение в размере 10 тысяч гривен.
Военные, выполняющие боевые или специальные задания, продолжают получать повышенные выплаты.
Речь идет о дополнительном вознаграждении в размерах:
В таких случаях отдельная доплата в 10 тысяч гривен не выплачивается.
Во время отпуска военнослужащему выплачивается только основное денежное довольствие. Дополнительные 10 тысяч гривен за период отдыха не начисляются.
Если военный находится на лечении по болезни или травме, которые не связаны с защитой Украины, ему выплачивают:
Если ранение получено во время защиты Родины, военнослужащий также имеет право на дополнительную выплату 100 тысяч гривен в месяц.
Напомним, ранее стало известно, что украинским защитникам поступили не все выплаты за июнь.