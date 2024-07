"Доооооброї ночі!". Джоковіч поконфліктував із вболівальниками на Вімблдоні

Титулований балканець здолав скандинава в 1/8 фіналу змагань (6:3, 6:4, 6:2). Екс-перша ракетка світу під час зустрічі не зміг прийняти більшу популярність Руне.

Джоковіч натякнув, що трибуни його освистують. Після переможного другого сету він посвистів у відповідь. А в післяматчевому інтерв'ю вирішив попровокувати публіку ще дужче, звинувативши вболівальників у неповазі.

"Усім фанатам, які проявили сьогодні до мене повагу, велике спасибі від щирого серця. Я ціную це. А всім тим, хто вирішив проявити неповагу до гравця, тобто до мене в цій ситуації, доооооброї ночі. Доооооброї ночі, доооооброї ночі! Дуже доброї ночі!" – заявив Джоковіч, перекрививши boo на свою адресу.

Novak Djokovic not happy with the crowd at Wimbledon after match with Rune



“I know they were cheering for Rune but that’s an excuse to boo… I know all the tricks..”



“I’ve played in much more hostile environments. You guys can’t touch me”