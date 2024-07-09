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"Доооооброї ночі!". Джоковіч поконфліктував із вболівальниками на Вімблдоні

Фото: Новак Джоковіч зчепився з публікою на трав'яному мейджорі (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорців

Сербський тенісист Новак Джоковіч залишився незадоволений фанатами, які нібито освистували його під час поєдинку проти норвежця Хольгера Руне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Tennis Letter.

Титулований балканець здолав скандинава в 1/8 фіналу змагань (6:3, 6:4, 6:2). Екс-перша ракетка світу під час зустрічі не зміг прийняти більшу популярність Руне.

Джоковіч натякнув, що трибуни його освистують. Після переможного другого сету він посвистів у відповідь. А в післяматчевому інтерв'ю вирішив попровокувати публіку ще дужче, звинувативши вболівальників у неповазі.

"Усім фанатам, які проявили сьогодні до мене повагу, велике спасибі від щирого серця. Я ціную це. А всім тим, хто вирішив проявити неповагу до гравця, тобто до мене в цій ситуації, доооооброї ночі. Доооооброї ночі, доооооброї ночі! Дуже доброї ночі!" – заявив Джоковіч, перекрививши boo на свою адресу.

 

До слова, напередодні Світоліна розгромила китаянку Ван у 1/8 фіналу турніру.

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