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"Доооооброй ночи!". Джокович поконфликтовал с болельщиками на Уимблдоне

Фото: Новак Джокович сцепился с публикой на травяном мейджоре (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

Сербский теннисист Новак Джокович остался недоволен фанатами, якобы освистивавшими его во время поединка против норвежца Хольгера Руне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Tennis Letter.

Титулованный балканец одолел скандинава в 1/8 финала соревнований (6:3, 6:4, 6:2). Экс-первая ракетка мира во время встречи не смог принять большую популярность Руне.

Джокович намекнул, что трибуны его освистывают. После победного второго сета он посвистел в ответ. А в послематчевом интервью решил попровоцировать публику еще сильнее, обвинив болельщиков в неуважении.

"Всем фанатам, проявившим сегодня ко мне уважение, большое спасибо от всей души. Я ценю это. А всем тем, кто решил проявить неуважение к игроку, то есть ко мне в этой ситуации, дооооброй ночи. Доооооброй ночи, доооооброй ночи! Очень доброй ночи!" – заявил Джокович, перекривив boo в свой адрес.

 

 

Кто такой Новак Джокович

Уроженец столицы Сербии, резиденцией выбрал Монте-Карло. Теннисом начал заниматься в 4 года, а в туре дебютировал в 2003-м.

В 2006 году выиграл первый взрослый турнир (Dutch Open). На уровне "Мастерсов" впервые триумфовал год спустя (Miami Open). На турнирах серии "Грэнд Слэм" впервые победил в начале 2008-го (Australian Open). Всего 10 раз триумфовал в Мельбурне. Побеждал на всех мэйджорах и стал рекордсменом по количеству титулов (24).

Известен скандальными взглядами. К примеру, пропустил целый ряд турниров из-за отказа вакцинироваться от COVID-19. Сторонник эзотерических идей о "боснийских пирамидах" вблизи городка Высоко.

К слову, накануне Свитолина разгромила китаянку Ван в 1/8 финала турнира.

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ТеннисНовак ДжоковичУимблдон