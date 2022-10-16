У доньки міністра оборони РФ Шойгу знайшли литовське громадянство

Олена Камінскас, у минулому Шебунова, мати позашлюбних дітей міністра оборони Росії Сергія Шойгу, цього літа втратила посвідку на проживання в Литві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу від Олени Шебунової має двох позашлюбних дітей — сина і доньку. З 2017 року Олена отримала тимчасову посвідку на проживання в Литві. Таке право вона отримала після того, як одружилася з литовським бізнесменом Адольфосом Камінскасом.
2019 року вона змінила прізвище на Камінскас, а її чоловік визнав незаміжню дочку Шойгу своєю. На цій підставі дівчина отримала громадянство Литви.
Після того, як Росія розпочала війну в Україні, влітку цього року Департамент міграції анулював посвідку на проживання в Литві матері доньки Шойгу через загрозу національній безпеці. При цьому її чоловік із весни цього року фігурує у російських реєстрах як громадянин Росії.
Цікаво, що жінка оскаржила позбавлення посвідки на проживання. Але ця справа не може бути розглянута в суді, тому що однією зі сторін названо Департамент державної безпеки Литви.
Раніше ми писали, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про 200 тисяч мобілізованих осіб. Проте реальна кількість мобілізованих менша, хоч і перетинає 100 тисяч.
Також повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін готує ґрунт для звільнення міністра оборони Сергія Шойгу, переклавши провину за поразку у війні.
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