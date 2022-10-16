У дочки министра обороны РФ Шойгу нашли литовское гражданство

У министра обороны России Сергея Шойгу от Елены Шебуновой есть двое внебрачных детей — сын и дочь. С 2017 года Елена получила временный вид на жительство в Литве. Такое право она получила после того, как вышла замуж за литовского бизнесмена Адольфоса Каминскаса.

в 2019 году она сменила фамилию на Каминскас, а ее муж признал незамужнюю дочь Шойгу своей. На этом основании девушка получила гражданство Литвы.

После того как Россия начала войну в Украине, летом этого года Департамент миграции аннулировал вид на жительство в Литве матери дочки Шойгу из-за угрозы национальной безопасности. При этом ее муж с весны этого года фигурирует в российских реестрах как гражданин России.

Интересно, что женщина обжаловала лишение вида на жительство. Но это дело не может быть рассмотрено в суде, потому что в качестве одной из сторон назван Департамент государственной безопасности Литвы.