У Донецьку вибухи, в одному з районів сильне задимлення (фото, відео)
Вибухи пролунали в окупованому Донецьку у середу, 6 грудня. В одному з районів міста сильне задимлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Вибухи у Донецьку пролунали після 15:00. Їх чули у Будьонівському та Ленінському районах міста.
Після цього жителі помітили у Будьонівському районі чорний дим. Його видно з різних точок міста.
Причини пожежі та де саме вона спалахнула - поки невідомо. Але за опублікованими у мережі кадрами можна зробити висновок, що загоряння досить масштабне.
Ситуація у Донецьку
Донецьк знаходиться під російською окупацією з 2014 року. Останнім часом в окупованому місті почастішали вибухи. Росіяни звинувачують Україну в обстрілах мирного населення.
Українська влада та військові наголошують, що не атакують цивільних, а лише знищує російських окупантів.
Нагадаємо, у вересні 2023 року окупанти повернули комендантську годину на захопленій частині Донецької області. Також окупанти ввели "воєнну цензуру", яка стосується поштових відправлень та телефонних дзвінків.
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