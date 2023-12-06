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У Донецьку вибухи, в одному з районів сильне задимлення (фото, відео)

Донецьк, Середа 06 грудня 2023 15:57
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У Донецьку вибухи, в одному з районів сильне задимлення (фото, відео) Фото: у Донецьку 6 грудня пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи пролунали в окупованому Донецьку у середу, 6 грудня. В одному з районів міста сильне задимлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Вибухи у Донецьку пролунали після 15:00. Їх чули у Будьонівському та Ленінському районах міста.

Після цього жителі помітили у Будьонівському районі чорний дим. Його видно з різних точок міста.

Причини пожежі та де саме вона спалахнула - поки невідомо. Але за опублікованими у мережі кадрами можна зробити висновок, що загоряння досить масштабне.

Ситуація у Донецьку

Донецьк знаходиться під російською окупацією з 2014 року. Останнім часом в окупованому місті почастішали вибухи. Росіяни звинувачують Україну в обстрілах мирного населення.

Українська влада та військові наголошують, що не атакують цивільних, а лише знищує російських окупантів.

Нагадаємо, у вересні 2023 року окупанти повернули комендантську годину на захопленій частині Донецької області. Також окупанти ввели "воєнну цензуру", яка стосується поштових відправлень та телефонних дзвінків.

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