В Донецке взрывы, в одном из районов сильное задымление (фото, видео)
Взрывы прогремели в оккупированном Донецке в среду, 6 декабря. В одном из районов города сильное задымление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Взрывы в Донецке раздались после 15:00. Их слышали в Буденновском и Ленинском районах города.
После этого жители заметили в Буденновском районе черный дым. Он виден с разных точек города.
Причины пожара и где именно он вспыхнул - пока неизвестно. Но по опубликованным в сети кадрами можно сделать вывод, что возгорание достаточно масштабное.
Ситуация в Донецке
Донецк находится под российской оккупацией с 2014 года. В последнее время в оккупированном городе участились взрывы. Россияне обвиняют Украину в обстрелах мирного населения.
Украинские власти и военные подчеркивают, что не атакуют гражданских, а только уничтожают российских оккупантов.
Напомним, в сентябре 2023 года оккупанты вернули комендантский час на захваченной части Донецкой области. Также оккупанты ввели "военную цензуру", которая касается почтовых отправлений и телефонных звонков.
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