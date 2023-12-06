В Донецке взрывы, в одном из районов сильное задымление (фото, видео)

Взрывы прогремели в оккупированном Донецке в среду, 6 декабря. В одном из районов города сильное задымление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрывы в Донецке раздались после 15:00. Их слышали в Буденновском и Ленинском районах города.

После этого жители заметили в Буденновском районе черный дым. Он виден с разных точек города.

Причины пожара и где именно он вспыхнул - пока неизвестно. Но по опубликованным в сети кадрами можно сделать вывод, что возгорание достаточно масштабное.

Ситуация в Донецке

Донецк находится под российской оккупацией с 2014 года. В последнее время в оккупированном городе участились взрывы. Россияне обвиняют Украину в обстрелах мирного населения.

Украинские власти и военные подчеркивают, что не атакуют гражданских, а только уничтожают российских оккупантов.

Напомним, в сентябре 2023 года оккупанты вернули комендантский час на захваченной части Донецкой области. Также оккупанты ввели "военную цензуру", которая касается почтовых отправлений и телефонных звонков.