ua en ru
Ср, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Донецке взрывы, в одном из районов сильное задымление (фото, видео)

Донецк, Среда 06 декабря 2023 15:57
UA EN RU
В Донецке взрывы, в одном из районов сильное задымление (фото, видео) Фото: в Донецке 6 декабря прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы прогремели в оккупированном Донецке в среду, 6 декабря. В одном из районов города сильное задымление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрывы в Донецке раздались после 15:00. Их слышали в Буденновском и Ленинском районах города.

После этого жители заметили в Буденновском районе черный дым. Он виден с разных точек города.

Причины пожара и где именно он вспыхнул - пока неизвестно. Но по опубликованным в сети кадрами можно сделать вывод, что возгорание достаточно масштабное.

Ситуация в Донецке

Донецк находится под российской оккупацией с 2014 года. В последнее время в оккупированном городе участились взрывы. Россияне обвиняют Украину в обстрелах мирного населения.

Украинские власти и военные подчеркивают, что не атакуют гражданских, а только уничтожают российских оккупантов.

Напомним, в сентябре 2023 года оккупанты вернули комендантский час на захваченной части Донецкой области. Также оккупанты ввели "военную цензуру", которая касается почтовых отправлений и телефонных звонков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецк Донбасс вибухи Война в Украине
NEWS
У россиян три линии обороны, ВСУ прошли две. Есть план войны на 2024 год, - Умеров
У россиян три линии обороны, ВСУ прошли две. Есть план войны на 2024 год, - Умеров
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО