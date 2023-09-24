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Окупанти повернули комендантську годину та ввели цензуру в Донецькій області

Донецька область, Неділя 24 вересня 2023 17:05
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Окупанти повернули комендантську годину та ввели цензуру в Донецькій області Фото: окупанти повернули комендантську годину в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти повернули комендантську годину на захопленій частині Донецької області. Також загарбники ввели цензуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс".

Про комендантську годину окупанти заговорили після перепризначення на посаду так званого "голови ДНР" Дениса Пушиліна.

Як заявили російські пропагандисти, комендантська година на окупованій частині Донецької області діє з у будні дні з 23:00 до 04:00 години. У цей час заборонено перебувати на вулицях.

Крім того, на окупованих територіях заборонені будь-які масові зібрання, пікети та акції.

Також "указом" Пушиліна вводиться "воєнна цензура", яка стосується поштових відправлень та телефонних дзвінків.

Нагадаємо, що на підконтрольній Україні частині Донецької області також діє комендантська година - з 21:00 до 5:00. Крім того, у Донецькій області заборонили продаж алкоголю.

Місцева влада пояснює, що правила запровадили через безпекову ситуацію та постійні обстріли з боку російських окупантів.

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ДНР Донецька область окупанція Комендантська година Війна в Україні
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