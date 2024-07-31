У Донецьку вибухи: над містом дим, у мережі пишуть про нібито збитий вертоліт
Вибухи у тимчасово окупованому Донецьку пролунали у середу, 31 липня. У мережі пишуть, що нібито був збитий вертоліт окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Вибухи у Донецьку пролунали сьогодні зранку. У місті помітили дим, у мережі повідомляли про пожежу. Також у соцмережах писали про роботу російської протиповітряної оборони над Донецьком та Макіївкою.
В українських Telegram-каналах повідомляли про нібито "прильоти" по базах окупантів у Пролетарському районі Донецька. Саме там помітили стовп чорного диму.
Фото: у Донецьку помітили дим після вибухів (t.me/itsdonetsk)
Також була інформація, що в Пролетарському районі було влучання у російський військовий вертоліт. За неофіційними даними, уламки від гелікоптера падали за декілька кілометрів від вибуху.
Ситуація у Донецькій області
Ситуація у Донецькій області залишається напруженою. Сам Донецьк та частина області перебувають під російською окупацією з 2014 року.
Лінія фронту проходить через всю Донецьку область. Бої точаться на декількох ділянках. Найважчими напрямками фронту залишаються Покровський, Торецький та Курахівський.
Крім того, окупанти намагаються захопити місто Часів Яр, це відкриє їм шлях до Краматорської агломерації.
Більше про те, чому Росії вдалося захопити деякі села і чи здатні окупанти на великий рух - у матеріалі РБК-Україна.
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