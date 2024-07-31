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В Донецке взрывы: над городом дым, в сети пишут о якобы сбитом вертолете

Донецк, Среда 31 июля 2024 12:07
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В Донецке взрывы: над городом дым, в сети пишут о якобы сбитом вертолете Фото: в Донецке раздались взрывы 31 июля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы во временно оккупированном Донецке раздались в среду, 31 июля. В сети пишут, что якобы был сбит вертолет оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрывы в Донецке раздались сегодня утром. В городе заметили дым, в сети сообщали о пожаре. Также в соцсетях писали о работе российской противовоздушной обороны над Донецком и Макеевкой.

В украинских Telegram-каналах сообщали о якобы "прилетах" по базам оккупантов в Пролетарском районе Донецка. Именно там заметили столб черного дыма.

Фото: в Донецке заметили дым после взрывов (t.me/itsdonetsk)

Также была информация, что в Пролетарском районе было попадание в российский военный вертолет. По неофициальным данным, обломки от вертолета падали в нескольких километрах от взрыва.

Ситуация в Донецкой области

Ситуация в Донецкой области остается напряженной. Сам Донецк и часть области находятся под российской оккупацией с 2014 года.

Линия фронта проходит через всю Донецкую область. Бои идут на нескольких участках. Самыми тяжелыми направлениями фронта остаются Покровское, Торецкое и Кураховское.

Кроме того, оккупанты пытаются захватить город Часов Яр, это откроет им путь на Краматорскую агломерацию.

Больше о том, почему России удалось захватить некоторые села и способны ли оккупанты на большое движение – в материале РБК-Украина.

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