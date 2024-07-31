В Донецке взрывы: над городом дым, в сети пишут о якобы сбитом вертолете
Взрывы во временно оккупированном Донецке раздались в среду, 31 июля. В сети пишут, что якобы был сбит вертолет оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Взрывы в Донецке раздались сегодня утром. В городе заметили дым, в сети сообщали о пожаре. Также в соцсетях писали о работе российской противовоздушной обороны над Донецком и Макеевкой.
В украинских Telegram-каналах сообщали о якобы "прилетах" по базам оккупантов в Пролетарском районе Донецка. Именно там заметили столб черного дыма.
Фото: в Донецке заметили дым после взрывов (t.me/itsdonetsk)
Также была информация, что в Пролетарском районе было попадание в российский военный вертолет. По неофициальным данным, обломки от вертолета падали в нескольких километрах от взрыва.
Ситуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области остается напряженной. Сам Донецк и часть области находятся под российской оккупацией с 2014 года.
Линия фронта проходит через всю Донецкую область. Бои идут на нескольких участках. Самыми тяжелыми направлениями фронта остаются Покровское, Торецкое и Кураховское.
Кроме того, оккупанты пытаются захватить город Часов Яр, это откроет им путь на Краматорскую агломерацию.
Больше о том, почему России удалось захватить некоторые села и способны ли оккупанты на большое движение – в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.