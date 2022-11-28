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У Донецьку спалахнула пожежа в районі нафтобази (відео)

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Донецьк, Понеділок 28 листопада 2022 10:52
У Донецьку спалахнула пожежа в районі нафтобази (відео) Фото: у Донецьку спалахнула пожежа в районі нафтобази (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Донецьку спалахнула пожежа на нафтобазі. Зараз над містом спостерігається чорний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

За інформацією мешканців, пожежа сталася у Ленінському районі міста після "прильоту".

Ще кілька кадрів із густим димом у небі публікують місцеві Telegram-канали.

Нагадаємо, раніше українські військові завдали удару по ворожому об'єкту під Сватово (Луганська область), де знаходилися десятки окупантів.

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