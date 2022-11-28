У Донецьку спалахнула пожежа в районі нафтобази (відео)

Фото: у Донецьку спалахнула пожежа в районі нафтобази (Telegram)

У тимчасово окупованому Донецьку спалахнула пожежа на нафтобазі. Зараз над містом спостерігається чорний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

За інформацією мешканців, пожежа сталася у Ленінському районі міста після "прильоту". Ще кілька кадрів із густим димом у небі публікують місцеві Telegram-канали.