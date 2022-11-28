У Донецьку спалахнула пожежа в районі нафтобази (відео)
Фото: у Донецьку спалахнула пожежа в районі нафтобази (Telegram)
У тимчасово окупованому Донецьку спалахнула пожежа на нафтобазі. Зараз над містом спостерігається чорний дим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
За інформацією мешканців, пожежа сталася у Ленінському районі міста після "прильоту".
Ще кілька кадрів із густим димом у небі публікують місцеві Telegram-канали.
Нагадаємо, раніше українські військові завдали удару по ворожому об'єкту під Сватово (Луганська область), де знаходилися десятки окупантів.
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