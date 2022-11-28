В Донецке вспыхнул пожар в районе нефтебазы (видео)
Фото: в Донецке вспыхнул пожар в районе нефтебазы (Telegram)
Во временно оккупированном Донецке вспыхнул пожар на нефтебазе. Сейчас над городом наблюдается черный дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
По информации жителей, пожар произошел в Ленинском районе города после "прилета".
Еще несколько кадров с густым дымом в небе публикуют местные Telegram-каналы.
Напомним, ранее украинские военные нанесли удар по вражескому объекту под Сватово (Луганская область), где находились десятки оккупантов.
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