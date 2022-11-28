ua ru
Пн, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Донецке вспыхнул пожар в районе нефтебазы (видео)

Новина українською →
Донецк, Понедельник 28 ноября 2022 10:52
В Донецке вспыхнул пожар в районе нефтебазы (видео) Фото: в Донецке вспыхнул пожар в районе нефтебазы (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Донецке вспыхнул пожар на нефтебазе. Сейчас над городом наблюдается черный дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

По информации жителей, пожар произошел в Ленинском районе города после "прилета".

Еще несколько кадров с густым дымом в небе публикуют местные Telegram-каналы.

Напомним, ранее украинские военные нанесли удар по вражескому объекту под Сватово (Луганская область), где находились десятки оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецк Пожар
NEWS
РФ готовится к новой атаке. Военные предупредили украинцев об угрозе
РФ готовится к новой атаке. Военные предупредили украинцев об угрозе
DAILY
Виталий Кличко: Нужно быть готовым, что отключения электричества могут быть до весны
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько Виталий Кличко: Нужно быть готовым, что отключения электричества могут быть до весны