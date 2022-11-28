В Донецке вспыхнул пожар в районе нефтебазы (видео)

Фото: в Донецке вспыхнул пожар в районе нефтебазы (Telegram)

Во временно оккупированном Донецке вспыхнул пожар на нефтебазе. Сейчас над городом наблюдается черный дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

По информации жителей, пожар произошел в Ленинском районе города после "прилета". Еще несколько кадров с густым дымом в небе публикуют местные Telegram-каналы.