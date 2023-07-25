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В Донецьку пролунали вибухи: повідомляють про "прильот"

Ілюстративне фото: в Донецьку пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи 25 липня. Місцеві повідомляють про "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Вибухи чули у різних районах Донецька. Водночас у центрі міста після "бавовни" видніється клуб диму.

Місцеві також повідомляють про "прильоти" біля Центральної клінічної міської лікарні №1 ім. Вишневського.

Тим часом місцеві проросійські Телеграм-канали повідомляють, що снаряди нібито "прилітають один за одним".

Ситуація в Донецьку

Російські загарбники окупували Донецьк ще у 2014 році. Проте останнім часом в місті почастішали вибухи. Там фіксують "прильоти" по скупченнях росіян чи їхніх складах боєприпасів та техніки.

Зазначимо, що українські офіційні особи та військові "працюють" лише по російських окупантах та не атакують цивільних.

Наприклад, 13 липня місцеві повідомляли про "приліт" у районі заводу "Топаз", який займався розробкою комплексів дальньої радіотехнічної розвідки та раннього попередження систем ППО у Донецьку.

Окрім того, 4 липня в окупованих Донецьку та Макіївці повідомляли про потужні вибухи. Після ефективного вогневого впливу своє існування припинив черговий склад росіян в Макіївці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ДонецькВибух