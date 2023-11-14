В Донецьку прогримів вибух, в одному з районів міста видніється дим

"За інформацією з місцевих груп, до цього в небі кружляли два дрони. Згодом відпрацювала ППО РФ, але був і розрив", - пише видання.

На відео можна почути звуки вибуху.

Варто додати, що наразі офіційні особи, або ж військове керівництво України жодним чином не коментували ситуацію.

Ситуація в Донецьку

Обласний центр захоплений росіянами з 2014 року. За цей час окупанти неодноразово обстрілювали місто і звинувачували при цьому українських військових.

Нещодавно розвідка України виявила й знищила черговий склад з боєприпасами ворога в тимчасово окупованому місті. Пізніше масштабна пожежа сталась в одному з районів Донецька. Там горіли цистерни з пальним.