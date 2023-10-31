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Окупанти скаржаться на "приліт". У Донецьку палають цистерни з пальним

Вівторок 31 жовтня 2023 18:56
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Окупанти скаржаться на "приліт". У Донецьку палають цистерни з пальним Фото: у Донецьку палають цистерни з пальним (скріншот)
Автор: Наталія Кава

Масштабна пожежа сталась у Будьонівському районі Донецьку ввечері вівторка, 31 жовтня. Там горять цистерни з пальним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

На опублікованих фото і відео з місця події можна побачити, що пожежа почалась у місці зберігання палива. Там горять декілька цистерн.

При цьому місцеві повідомляють про нібито "приліт", який і призвів до загоряння.

Наразі не відомо, чи постраждав хтось з людей.

"Велика пожежа у Будьонівському районі Донецька. Попередньо пожежа почалася після прильоту снаряда. Офіційної інформації про те, що спалахнуло, немає", - пишуть місцеві.

РосЗМІ пишуть нібито про чотири "прильоти" по цистернах з паливом на залізничній станції Мушкетове.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок 31 жовтня, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Минулої доби сталося 36 бойових зіткнень.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ просунулися в районі Бахмута Донецької області, а також на півдні Запорізької області.

Втрати Росії у війні в Україні на вівторок, 31 жовтня, склали 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 300 810 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 РСЗВ та 25 артсистем.

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