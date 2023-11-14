RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Донецке прогремел взрыв, в одном из районов города виднеется дым

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированном Донецке раздался взрыв. В Буденновском районе города виднеется столб дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новини Донбасу".

"По информации из местных групп, до этого в небе кружили два дрона. Впоследствии отработала ПВО РФ, но был и разрыв", - пишет издание.

На видео можно услышать звуки взрыва.

Стоит добавить, что пока что официальные лица, или военное руководство Украины никоим образом не комментировали ситуацию.

Ситуация в Донецке

Областной центр захвачен россиянами с 2014 года. За это время оккупанты неоднократно обстреливали город и обвиняли при этом украинских военных.

Недавно разведка Украины обнаружила и уничтожила очередной склад с боеприпасами врага во временно оккупированном городе. Позже масштабный пожар произошел в одном из районов Донецка. Там горели цистерны с горючим.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонецкВойна в Украине