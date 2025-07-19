У Донецьку прогриміли потужні вибухи: ворог скаржиться на приліт

У тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Над містом здіймається дим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Виходячи з публікацій, вибухи в Донецьку було чутно приблизно о 14:55. Самі окупанти скаржаться, що по центру міста прилетіла ракета.
Водночас місцеві канали публікують фото та відео, на яких видно дим над окупованим містом.
Про наслідки того, що сталося, поки що інформації немає.
Зазначимо, що бойові дії в Донецькій області розпочалися ще 2014 року, коли російські окупанти розпочали своє вторгнення. З 2022 року ситуація загострилася ще більше, оскільки Росія пішла на Україну повномасштабною війною.
Унаслідок війни в регіоні неодноразово чути вибухи. Зокрема, 30 червня в окупованому Донецьку теж було чути звуки вибухів. Як повідомлялося, місто перебувало під ракетною атакою.
Пізніше, 1 липня, у Генштабі ЗСУ офіційно повідомили, що Сили оборони завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії РФ.
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