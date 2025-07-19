У Донецьку прогриміли потужні вибухи: ворог скаржиться на приліт

Виходячи з публікацій, вибухи в Донецьку було чутно приблизно о 14:55. Самі окупанти скаржаться, що по центру міста прилетіла ракета.

Водночас місцеві канали публікують фото та відео, на яких видно дим над окупованим містом.

Про наслідки того, що сталося, поки що інформації немає.