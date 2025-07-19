В Донецке прогремели мощные взрывы: враг жалуется на прилет

Исходя из публикаций, взрывы в Донецке было слышно примерно в 14:55. Сами оккупанты жалуются, что по центру города прилетела ракета.

В то же время время местные каналы публикуют фото и видео, на которых видно дым над оккупированным городом.

О последствиях случившегося пока информации нет.