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В Донецке прогремели мощные взрывы: враг жалуется на прилет

Фото: дым над Донецком после взрывов (скриншот)
Автор: Эдуард Ткач

Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. Над городом поднимается дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Исходя из публикаций, взрывы в Донецке было слышно примерно в 14:55. Сами оккупанты жалуются, что по центру города прилетела ракета.

В то же время время местные каналы публикуют фото и видео, на которых видно дым над оккупированным городом.

 

О последствиях случившегося пока информации нет.

Взрывы в Донецке и области

Отметим, что боевые действия в Донецкой области начались еще в 2014 году, когда российские оккупанты начали свое вторжение. С 2022 года ситуация обострилась еще больше, поскольку Россия пошла на Украину полномасштабной войной.

В результате войны в регионе неоднократно слышны взрывы. В частности, 30 июня в оккупированном Донецке тоже были слышны звуки взрывов. Как сообщалось, город находился под ракетной атакой.

Позже, 1 июля, в Генштабе ВСУ официально сообщили, что Силы обороны нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии РФ.

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