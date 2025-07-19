У Донецьку прогриміли потужні вибухи: ворог скаржиться на приліт

У тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Над містом здіймається дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Виходячи з публікацій, вибухи в Донецьку було чутно приблизно о 14:55. Самі окупанти скаржаться, що по центру міста прилетіла ракета.

Водночас місцеві канали публікують фото та відео, на яких видно дим над окупованим містом.

Про наслідки того, що сталося, поки що інформації немає.