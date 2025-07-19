ua en ru
Сб, 19 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Донецьку прогриміли потужні вибухи: ворог скаржиться на приліт

Субота 19 липня 2025 16:00
UA EN RU
У Донецьку прогриміли потужні вибухи: ворог скаржиться на приліт Фото: дим над Донецьком після вибухів (скріншот)
Автор: Едуард Ткач

У тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Над містом здіймається дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Виходячи з публікацій, вибухи в Донецьку було чутно приблизно о 14:55. Самі окупанти скаржаться, що по центру міста прилетіла ракета.

Водночас місцеві канали публікують фото та відео, на яких видно дим над окупованим містом.

Про наслідки того, що сталося, поки що інформації немає.

Вибухи в Донецьку та області

Зазначимо, що бойові дії в Донецькій області розпочалися ще 2014 року, коли російські окупанти розпочали своє вторгнення. З 2022 року ситуація загострилася ще більше, оскільки Росія пішла на Україну повномасштабною війною.

Унаслідок війни в регіоні неодноразово чути вибухи. Зокрема, 30 червня в окупованому Донецьку теж було чути звуки вибухів. Як повідомлялося, місто перебувало під ракетною атакою.

Пізніше, 1 липня, у Генштабі ЗСУ офіційно повідомили, що Сили оборони завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецьк Війна в Україні
Новини
Пекло в Павлограді, дроновий терор в Одесі та Шостці: все про атаку на Україну
Пекло в Павлограді, дроновий терор в Одесі та Шостці: все про атаку на Україну
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні