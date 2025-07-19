В Донецке прогремели мощные взрывы: враг жалуется на прилет
Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. Над городом поднимается дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Исходя из публикаций, взрывы в Донецке было слышно примерно в 14:55. Сами оккупанты жалуются, что по центру города прилетела ракета.
В то же время время местные каналы публикуют фото и видео, на которых видно дым над оккупированным городом.
О последствиях случившегося пока информации нет.
Взрывы в Донецке и области
Отметим, что боевые действия в Донецкой области начались еще в 2014 году, когда российские оккупанты начали свое вторжение. С 2022 года ситуация обострилась еще больше, поскольку Россия пошла на Украину полномасштабной войной.
В результате войны в регионе неоднократно слышны взрывы. В частности, 30 июня в оккупированном Донецке тоже были слышны звуки взрывов. Как сообщалось, город находился под ракетной атакой.
Позже, 1 июля, в Генштабе ВСУ официально сообщили, что Силы обороны нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии РФ.
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