В Донецке прогремели мощные взрывы: враг жалуется на прилет

Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. Над городом поднимается дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Исходя из публикаций, взрывы в Донецке было слышно примерно в 14:55. Сами оккупанты жалуются, что по центру города прилетела ракета.

В то же время время местные каналы публикуют фото и видео, на которых видно дым над оккупированным городом.

О последствиях случившегося пока информации нет.