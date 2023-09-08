В Донецьку повідомляють про "прильоти" в районі залізничного вокзалу

"У районі залізничного вокзалу в Донецьку зараз", - йдеться у повідомленні.

Фото: Донецьк (t.me/itsdonetsk)

Також місцеві жителі опублікували відео, на яких видно задимлення після "прильотів". Повідомляється, що місцеві рятувальники вже на місці.

Офіційної інформації про "прильоти" в Донецьку з української сторони не надходило, також про них нічого не говорить і окупаційна "адміністрація" захопленого міста.

Ситуація в Донецьку

Зазначимо, що росіяни окупували Донецьк у 2014 році. Останнім часом у місті регулярно повідомляють про "бавовну".

Наприклад, 4 вересня росіяни заявили про нібито атаку по центру міста. Тоді ж під ударом опинились Ворошиловський та Київський райони. Зокрема 14 серпня повідомлялось про "приліт" по загарбниках в районі заводу "Топаз".

Вчора повідомлялось, що в тимчасово окупованому Донецьку сильна пожежа. Росіяни жалілись на нібито обстріли.