В Донецке сообщают о "прилетах" в районе железнодорожного вокзала

В оккупированном Донецке сегодня, 8 сентября, прогремели взрывы в районе железнодорожного вокзала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"В районе железнодорожного вокзала в Донецке сейчас", - говорится в сообщении.
Фото: Донецк (t.me/itsdonetsk)
Также местные жители опубликовали видео, на которых видно задымление после "прилетов". Сообщается, что местные спасатели уже на месте.
Официальной информации о "прилетах" в Донецке с украинской стороны не поступало, также о них ничего не говорит и оккупационная "администрация" захваченного города.
Ситуация в Донецке
Отметим, что россияне оккупировали Донецк в 2014 году. В последнее время в городе регулярно сообщают о "бавовне".
Например, 4 сентября россияне заявили о якобы атаке по центру города. Тогда же под ударом оказались Ворошиловский и Киевский районы. В частности, 14 августа сообщалось о "прилете" по захватчикам в районе завода "Топаз".
Вчера сообщалось, что во временно оккупированном Донецке сильный пожар. Россияне жаловались на якобы обстрелы.
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