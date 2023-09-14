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У Донецьку повідомляють про "прильоти", над містом піднявся дим (фото)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Донецьку сьогодні, 14 вересня, пролунали вибухи, над містом здійнявся дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Путилівка зараз", - ідеться в повідомленні.

Фото: "Прильот" у Донецьку (t.me/itsdonetsk)

Путилівкою в Донецьку називають один із районів міста, який розташований недалеко від залізничного вокзалу.

Фото: "Прильот" у Донецьку (t.me/itsdonetsk)

Пізніше було опубліковано іншу фотографію з уточненням того, що це сталося в Київському районі Донецька. 

Більше жодної іншої інформації про "прильоти" не повідомляють. 

Ситуація в Донецьку

Зазначимо, що росіяни окупували Донецьк у 2014 році. Останнім часом у місті регулярно повідомляють про "бавовну".

Наприклад, 4 вересня росіяни заявили про нібито атаку по центру міста. Тоді ж під ударом опинились Ворошиловський та Київський райони. Зокрема 14 серпня повідомлялось про "приліт" по загарбниках в районі заводу "Топаз".

Раніше повідомлялось, що в тимчасово окупованому Донецьку сильна пожежа. Росіяни жалілись на нібито обстріли.

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