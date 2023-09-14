В Донецке сообщают о "прилетах", над городом поднялся дым (фото)

"Путиловка сейчас", - говорится в сообщении.

Фото: "Прилет" в Донецке (t.me/itsdonetsk)

Путиловкой в Донецке называют один из районов города, который расположен недалеко от железнодорожного вокзала.

Фото: "Прилет" в Донецке (t.me/itsdonetsk)

Позже была опубликована другая фотография с уточнением того, что это произошло в Киевском районе Донецка.

Больше никакой другой информации о "прилетах" не сообщается.

Ситуация в Донецке

Отметим, что россияне оккупировали Донецк в 2014 году. В последнее время в городе регулярно сообщают о "бавовне".

Например, 4 сентября россияне заявили о якобы атаке по центру города. Тогда же под ударом оказались Ворошиловский и Киевский районы. В частности, 14 августа сообщалось о "прилете" по захватчикам в районе завода "Топаз".

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Донецке сильный пожар. Россияне жаловались на якобы обстрелы.