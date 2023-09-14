В Донецке сообщают о "прилетах", над городом поднялся дым (фото)

В оккупированном Донецке сегодня, 14 сентября, прогремели взрывы, над городом поднялся дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"Путиловка сейчас", - говорится в сообщении.
Фото: "Прилет" в Донецке (t.me/itsdonetsk)
Путиловкой в Донецке называют один из районов города, который расположен недалеко от железнодорожного вокзала.
Фото: "Прилет" в Донецке (t.me/itsdonetsk)
Позже была опубликована другая фотография с уточнением того, что это произошло в Киевском районе Донецка.
Больше никакой другой информации о "прилетах" не сообщается.
Ситуация в Донецке
Отметим, что россияне оккупировали Донецк в 2014 году. В последнее время в городе регулярно сообщают о "бавовне".
Например, 4 сентября россияне заявили о якобы атаке по центру города. Тогда же под ударом оказались Ворошиловский и Киевский районы. В частности, 14 августа сообщалось о "прилете" по захватчикам в районе завода "Топаз".
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Донецке сильный пожар. Россияне жаловались на якобы обстрелы.
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