У Донецьку під обстріл потрапив автобус: є постраждалі (відео)

У тимчасово окупованому Донецьку у вівторок, 11 квітня під обстріл потрапив автобус. Є постраждалі, зокрема водій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу" .

Наразі деталі НС не відомі, але в мережі вже опублікували відео з місця обстрілу.

"Є постраждалі, серед яких водій", - йдеться в повідомленні.

Так, у селищі Лозівський Куйбишевського району під обстріл потрапив автобус 63-го маршруту.

Як повідомлялося, російські окупанти обстріляли Донецьку область 10 квітня, в результаті чого постраждали п'ятеро мешканців.

Нагадаємо, вчора вночі російська армія вночі обстріляла кладовище у Краматорську.

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