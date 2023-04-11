В Донецке под обстрел попал автобус: есть пострадавшие (видео)

Во временно оккупированном Донецке во вторник, 11 апреля, под обстрел попал автобус. Есть пострадавшие, в том числе водитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса" .

Пока детали ЧС не известны, но в сети уже опубликовали видео с места обстрела.

"Есть пострадавшие, среди которых водитель", – говорится в сообщении.

Так, в поселке Лозовский Куйбышевского района под обстрел попал автобус 63-го маршрута.

Как сообщалось, российские оккупанты обстреляли Донецкую область 10 апреля, в результате чего пострадали пятеро жителей.

Напомним, вчера ночью российская армия ночью обстреляла кладбище в Краматорске.

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