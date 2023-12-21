UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Донецьку палає корпус університету: там могли базуватися окупанти (відео)

Фото: у Донецьку спалахнула пожежа 21 грудня (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Пожежа спалахнула у корпусі Донецького національного технічного університету 21 грудня. Там могли базуватися російські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новости Донбасса.

У мережі пишуть про нібито "приліт" у районі третього корпусу, де знаходилася військова кафедра. Там раніше базувався батальйон "Спарта".

Корпус знаходить у центрі Донецька, там спалахнула пожежа. У мережі публікують кадри з димом.

 

Місцеві ЗМІ стверджують, що у будівлі ДонНТУ досі базуються російські окупанти.

При цьому окупаційна влада не коментувала ситуацію в місті. Зазначається, що після 24 лютого 2022 року у цьому районі були "прильоти".

Вибухи у Донецьку

Донецьк захоплений росіянами з 2014 року. За цей час окупанти неодноразово обстрілювали місто і звинувачували при цьому українських військових.

Нагадаємо, 15 грудня у мережі з'явилася інформація про сильну пожежу у тимчасово окупованому Донецьку. Пізніше з'ясувалося, що "прильоти" зафіксували в Будьонівському районі міста. Внаслідок цього спалахнула нафтобаза.

Російські ЗМІ фактично підтвердили інформацію. Вони опублікували кадри з місця події. На опублікованих фото помітно, що пожежа була досить потужною.

Також наступного дня у Донецьку була потужна пожежа. У мережі писали про можливий "приліт" по базі росіян.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонецькПожежа