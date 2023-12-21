В Донецке горит корпус университета: там могли базироваться оккупанты (видео)

В сети пишут о якобы "прилете" в районе третьего корпуса, где находилась военная кафедра. Там раньше базировался батальон "Спарта".

Корпус находит в центре Донецка, там вспыхнул пожар. В сети публикуют кадры с дымом.

Местные СМИ утверждают, что в здании ДонНТУ до сих пор базируются российские оккупанты.

При этом оккупационные власти не комментировали ситуацию в городе. Отмечается, что после 24 февраля 2022 в этом районе были "прилеты".

Взрывы в Донецке

Донецк захвачен россиянами с 2014 года. За это время оккупанты неоднократно обстреливали город и обвиняли при этом украинских военных.

Напомним, 15 декабря в сети появилась информация о сильном пожаре во временно оккупированном Донецке. Позже выяснилось, что "прилеты" зафиксировали в Буденновском районе города. В результате вспыхнула нефтебаза.

Российские СМИ фактически подтвердили информацию. Они опубликовали кадры с места происшествия. На опубликованных фото заметно, что пожар был достаточно мощным.

Также на следующий день в Донецке был мощный пожар. В сети писали о возможном "прилете" по базе россиян.