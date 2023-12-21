RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Донецке горит корпус университета: там могли базироваться оккупанты (видео)

Фото: в Донецке вспыхнул пожар 21 декабря (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Пожар вспыхнул в корпусе Донецкого национального технического университета 21 декабря. Там могли базироваться российские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости Донбасса.

В сети пишут о якобы "прилете" в районе третьего корпуса, где находилась военная кафедра. Там раньше базировался батальон "Спарта".

Корпус находит в центре Донецка, там вспыхнул пожар. В сети публикуют кадры с дымом.

 

Местные СМИ утверждают, что в здании ДонНТУ до сих пор базируются российские оккупанты.

При этом оккупационные власти не комментировали ситуацию в городе. Отмечается, что после 24 февраля 2022 в этом районе были "прилеты".

Взрывы в Донецке

Донецк захвачен россиянами с 2014 года. За это время оккупанты неоднократно обстреливали город и обвиняли при этом украинских военных.

Напомним, 15 декабря в сети появилась информация о сильном пожаре во временно оккупированном Донецке. Позже выяснилось, что "прилеты" зафиксировали в Буденновском районе города. В результате вспыхнула нефтебаза.

Российские СМИ фактически подтвердили информацию. Они опубликовали кадры с места происшествия. На опубликованных фото заметно, что пожар был достаточно мощным.

Также на следующий день в Донецке был мощный пожар. В сети писали о возможном "прилете" по базе россиян.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонецкПожар