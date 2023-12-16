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У Донецьку сильна пожежа: у мережі пишуть про "приліт" по базі окупантів

Донецьк, Субота 16 грудня 2023 12:37
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У Донецьку сильна пожежа: у мережі пишуть про "приліт" по базі окупантів Фото: у Донецьку 16 грудня сильна пожежа (скриншот відео)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа спалахнула в окупованому Донецьку 16 грудня. У мережі пишуть про можливий "приліт" по базі росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Пожежа спалахнула у Будьонівському районі Донецька. Жителі публікують у мережі чорний дим, який видно з різних точок міста.

Деякі українські Telegram-канали пишуть, що у Донецьку нібито "приліт" по базі російських загарбників. Проте підтвердження цьому немає.

Своєю чергою пропагандистські пабліки не коментують причини пожежі. Деякі пишуть, що це нібито побутова пожежа.

Додамо, що Донецьк захоплений росіянами з 2014 року. За цей час окупанти неодноразово обстрілювали місто і звинувачували при цьому українських військових.

"Приліт" у Донецьку

Нагадаємо, вчора ввечері у мережі з'явилася інформація про сильну пожежу у тимчасово окупованому Донецьку. Пізніше з'ясувалося, що "прильоти" зафіксували в Будьонівському районі міста. Внаслідок цього спалахнула нафтобаза.

Російські ЗМІ фактично підтвердили інформацію. Вони опублікували кадри з місця події. На опублікованих фото помітно, що пожежа була досить потужною.

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Донецьк Пожежа
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