"Солдатську бібліотеку відкрили в одній із лікарень тимчасово окупованого Донецька. Акція у кращих совкових традиціях супроводжувалася урочистими заходами й, звичайно, із залученням дітей. Самих же “героїв” на заході не спостерігалося", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що на дітей покладено головне завдання - наповнити фонд бібліотеки. І не тому, що бракує коштів на придбання відповідної літератури. Суть проєкту в тому, щоб формувати відчуття причетності молодого покоління до "русской ідентичності" і героїв "СВО".

"Звичайно, тематика книжкового фонду виключно про подвиги "дєдов" що воювали й обов’язково російська класика. Поки що назбирали дві полички літератури", - додали в ЦНС.