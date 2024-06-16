В Донецке оккупанты открыли "солдатскую библиотеку": что известно и зачем она

"Солдатскую библиотеку открыли в одной из больниц временно оккупированного Донецка. Акция в лучших совковых традициях сопровождалась торжественными мероприятиями и, конечно, с привлечением детей. Самих же "героев" на мероприятии не наблюдалось", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на детей возложена главная задача – наполнить фонд библиотеки. И не потому, что не хватает средств на приобретение соответствующей литературы. Суть проекта в том, чтобы формировать чувство причастности молодого поколения к "русской идентичности" и героям "СВО".

"Конечно, тематика книжного фонда исключительно о подвигах "дедов" воевавших и обязательно российская классика. Пока что собрали две полочки литературы", - добавили в ЦНС.