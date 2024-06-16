В Донецке оккупанты открыли "солдатскую библиотеку": что известно и зачем она

В одной из больниц временно оккупированного Донецка была открыта солдатская библиотека. Ее суть – формировать чувство причастности младшего молодого поколения к "русской идентичности" и героям так называемой "СВО".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления.
"Солдатскую библиотеку открыли в одной из больниц временно оккупированного Донецка. Акция в лучших совковых традициях сопровождалась торжественными мероприятиями и, конечно, с привлечением детей. Самих же "героев" на мероприятии не наблюдалось", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на детей возложена главная задача – наполнить фонд библиотеки. И не потому, что не хватает средств на приобретение соответствующей литературы. Суть проекта в том, чтобы формировать чувство причастности молодого поколения к "русской идентичности" и героям "СВО".
"Конечно, тематика книжного фонда исключительно о подвигах "дедов" воевавших и обязательно российская классика. Пока что собрали две полочки литературы", - добавили в ЦНС.
Напомним, британская газета The Independent в специальном расследовании узнала, что российские захватчики после похищения украинских детей предлагали им 100 000 рублей за переезд в российские города на их выбор.
Ранее РБК-Украина сообщало, что у Белого дома есть новые и достоверные сообщения о том, что Россия размещает анкеты похищенных украинских детей на российских сайтах по усыновлению.
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