У Донецьку фіксують перебої зі світлом та зв’язком: під землею можуть бути 62 гірники

У четвер, 8 грудня, в окупованому Донецьку спостерігаються перебої зі світлом та мобільним зв'язком. Знеструмлена наразі шахта ім. Засядька, під землею можуть залишатись 62 гірники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новости Донбасса ".

Як пише видання, абоненти низки районів Донецька, зокрема у центрі міста, залишились без електропостачання.

"Світла немає в будинках центрального Ворошилівського району, знеструмлено будинки й в Київському районі міста. Перебої з електропостачанням також спостерігаються у Ленінському, Кіровському та Куйбишевському районах", - йдеться в статті.

Крім того, спостерігаються перебої у роботі мобільного зв'язку та інтернету.

Автори додають, що світло та мобільний зв’язок зникли через обстріли міста. Зокрема, частково знеструмлено п'ять районів Донецька: Петрівський, Київський, Кіровський, Куйбишевський та Ворошиловський.

Своєю чергою, так зване "міненергетики ДНР" заявило, що через обстріл у Донецьку було знеструмлено п'ять вуглевидобувних підприємств, під землею знаходилися гірники. За пів години напругу подали на чотири шахти. Без електроенергії залишилася шахта імені Засядька, на момент відключення під землею перебували 62 гірники.