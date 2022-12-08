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У Донецьку фіксують перебої зі світлом та зв’язком: під землею можуть бути 62 гірники

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Донецьк, Четвер 08 грудня 2022 11:37
У Донецьку фіксують перебої зі світлом та зв’язком: під землею можуть бути 62 гірники Фото: у Донецьку фіксують перебої зі світлом та зв’язком (иллюстрация/t me itsdonetsk)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 8 грудня, в окупованому Донецьку спостерігаються перебої зі світлом та мобільним зв'язком. Знеструмлена наразі шахта ім. Засядька, під землею можуть залишатись 62 гірники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Донбасса".

Як пише видання, абоненти низки районів Донецька, зокрема у центрі міста, залишились без електропостачання.

"Світла немає в будинках центрального Ворошилівського району, знеструмлено будинки й в Київському районі міста. Перебої з електропостачанням також спостерігаються у Ленінському, Кіровському та Куйбишевському районах", - йдеться в статті.

Крім того, спостерігаються перебої у роботі мобільного зв'язку та інтернету.

Автори додають, що світло та мобільний зв’язок зникли через обстріли міста. Зокрема, частково знеструмлено п'ять районів Донецька: Петрівський, Київський, Кіровський, Куйбишевський та Ворошиловський.

Своєю чергою, так зване "міненергетики ДНР" заявило, що через обстріл у Донецьку було знеструмлено п'ять вуглевидобувних підприємств, під землею знаходилися гірники. За пів години напругу подали на чотири шахти. Без електроенергії залишилася шахта імені Засядька, на момент відключення під землею перебували 62 гірники.

Нагадаємо, 6 грудня центр окупованого Донецька потрапив під обстріл, в результаті чого, зокрема, спалахнули пожежі.

В цьому обстрілі окупанти вкотре звинуватили Збройні сили України. Однак удари завдали самі росіяни, про що свідчать місця "прильотів".

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