В Донецке фиксируют перебои со светом и связью: под землей могут быть 62 шахтера

В четверг, 8 декабря, в оккупированном Донецке наблюдаются перебои со светом и мобильной связью. Обесточенная шахта им. Засядько, под землей могут оставаться 62 шахтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новости Донбасса ".

Как пишет издание, абоненты ряда районов Донецка, в том числе в центре города, остались без электроснабжения.

"Света нет в домах центрального Ворошиловского района, обесточены дома и в Киевском районе города. Перебои с электроснабжением также наблюдаются в Ленинском, Кировском и Куйбышевском районах", - говорится в статье.

Кроме того, наблюдаются перебои в работе мобильной связи и Интернета.

Авторы добавляют, что свет и мобильная связь исчезли из-за обстрелов города. В частности, частично обесточены пять районов Донецка: Петровский, Киевский, Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский.

В свою очередь, так называемая "минэнергетика ДНР" заявила, что из-за обстрелов в Донецке было обесточено пять угледобывающих предприятий, под землей находились шахтеры. Через пол часа напряжение подали на четыре шахты. Без электроэнергии осталась шахта имени Засядько, на момент отключения под землей находились 62 шахтера.