У Донецькій області жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У жінки симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції

Мешканку Краматорська Донецької області, яка нещодавно повернулася з Таїланду, 5 березня госпіталізували з підозрою на коронавірус COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Донецької ОДА.

Наголошується, що у жінки симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції. Лікарі, згідно з протоколом, ізолювали хвору і взяли у неї аналізи. Їх направили в Центр громадського здоров'я МОЗ України в Києві. Результатів очікують 6 березня.

"Центр громадського здоров'я МОЗ України робить все можливе, щоб здійснити перевірку в найкоротші терміни. Як тільки будуть отримані результати аналізів, Донецька ОДА проінформує населення та ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

У ДонОДА підкреслили, що область повністю готова до будь-якого розвитку ситуації - лікарні обладнані необхідним, підготовлені до можливого прийому пацієнтів, а лікарі навчені необхідним алгоритмам дій.

Нагадаємо, що в Моз допускають введення обмежувальних заходів найближчим часом з-за коронавіруса. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що згідно з рекомендацією Кабміну в області вводять обмеження заходів з великим скупченням людей. А мер Чернівців Олексій Каспрук повідомив, що місто розглядає питання про введення карантину згідно рекомендації Моз.

РБК-Україна повідомляло, що українці можуть пройти тест на коронавірус не виходячи з дому.