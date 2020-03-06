ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Донецькій області жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус

Новини » Суспільство     06.03.2020 - 03:05
У Донецькій області жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У жінки симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції

Мешканку Краматорська Донецької області, яка нещодавно повернулася з Таїланду, 5 березня госпіталізували з підозрою на коронавірус COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Донецької ОДА.

Наголошується, що у жінки симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції. Лікарі, згідно з протоколом, ізолювали хвору і взяли у неї аналізи. Їх направили в Центр громадського здоров'я МОЗ України в Києві. Результатів очікують 6 березня.

"Центр громадського здоров'я МОЗ України робить все можливе, щоб здійснити перевірку в найкоротші терміни. Як тільки будуть отримані результати аналізів, Донецька ОДА проінформує населення та ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

У ДонОДА підкреслили, що область повністю готова до будь-якого розвитку ситуації - лікарні обладнані необхідним, підготовлені до можливого прийому пацієнтів, а лікарі навчені необхідним алгоритмам дій.

Нагадаємо, що в Моз допускають введення обмежувальних заходів найближчим часом з-за коронавіруса. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що згідно з рекомендацією Кабміну в області вводять обмеження заходів з великим скупченням людей. А мер Чернівців Олексій Каспрук повідомив, що місто розглядає питання про введення карантину згідно рекомендації Моз.

РБК-Україна повідомляло, що українці можуть пройти тест на коронавірус не виходячи з дому.

Заборона масових заходів і карантин у школах: як Україна буде боротися з коронавірусом Пенс заявив про нестачу в США тестів на коронавірус
Новини України ДонецькДонецкая областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся