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В Донецкой области завтра вводится особый режим транспортного движения: что это значит

Фото: в Донецкой области завтра вводится особый режим транспортного движения (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Донецкой области с 11 августа начинает действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Особый режим будет предусматривать следующее:

  • запрещен безразрешительный вывоз из Донецкой области специальной техники, которая может быть использована для нужд обороны (экскаваторов, тягачей, тралов и т.п.);
  • продолжается запрет на въезд и перемещение по Донецкой области транспорта, перевозимого с целью реализации алкогольных напитков и веществ на спиртовой основе (кроме лекарств и дезинфицирующих средств).

Соответствующий приказ издал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский.

"Это шаг, направленный на усиление наших оборонных возможностей. Особый режим установлен на период действия военного положения в соответствии с законодательством", - отметил Кириленко.

Напомним, что в конце июля президент Зеленский объявил о начале обязательной эвакуации гражданских жителей Донецкой области.

Как известно, с начала войны Донецкую область покинули более миллиона гражданских.

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