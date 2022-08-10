У Донецькій області завтра вводиться особливий режим транспортного руху: що це означає

У Донецькій області з 11 серпня починає діяти особливий режим в'їзду, виїзду та руху транспортних засобів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
Особливий режим передбачатиме наступне:
Відповідний наказ видав командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський.
"Це крок, спрямований на посилення наших оборонних можливостей. Особливий режим встановлено на період дії воєнного стану відповідно до законодавства", - зазначив Кириленко.
Нагадаємо, що в кінці липня президент Зеленський оголосив про початок обов'язкової евакуації цивільних жителів Донецької області.
Як відомо, з початку війни Донецьку область покинули більше мільйона цивільних.
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