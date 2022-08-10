RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Донецькій області завтра вводиться особливий режим транспортного руху: що це означає

Фото: у Донецькій області завтра вводиться особливий режим транспортного руху (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Донецькій області з 11 серпня починає діяти особливий режим в'їзду, виїзду та руху транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Особливий режим передбачатиме наступне:

  • заборонено бездозвільне вивезення з Донецької області спеціальної техніки, яка може бути використана для потреб оборони (екскаваторів, тягачів, тралів тощо);
  • триває заборона на в'їзд і переміщення по Донецькій області транспорту, що перевозиться з метою реалізації алкогольних напоїв і речовин на спиртовій основі (крім ліків і дезінфікуючих засобів).

Відповідний наказ видав командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський.

"Це крок, спрямований на посилення наших оборонних можливостей. Особливий режим встановлено на період дії воєнного стану відповідно до законодавства", - зазначив Кириленко.

Нагадаємо, що в кінці липня президент Зеленський оголосив про початок обов'язкової евакуації цивільних жителів Донецької області.

Як відомо, з початку війни Донецьку область покинули більше мільйона цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна в Україні