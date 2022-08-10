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У Донецькій області завтра вводиться особливий режим транспортного руху: що це означає

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Донецьк, Середа 10 серпня 2022 12:56
У Донецькій області завтра вводиться особливий режим транспортного руху: що це означає Фото: у Донецькій області завтра вводиться особливий режим транспортного руху (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Донецькій області з 11 серпня починає діяти особливий режим в'їзду, виїзду та руху транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Особливий режим передбачатиме наступне:

  • заборонено бездозвільне вивезення з Донецької області спеціальної техніки, яка може бути використана для потреб оборони (екскаваторів, тягачів, тралів тощо);
  • триває заборона на в'їзд і переміщення по Донецькій області транспорту, що перевозиться з метою реалізації алкогольних напоїв і речовин на спиртовій основі (крім ліків і дезінфікуючих засобів).

Відповідний наказ видав командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський.

"Це крок, спрямований на посилення наших оборонних можливостей. Особливий режим встановлено на період дії воєнного стану відповідно до законодавства", - зазначив Кириленко.

Нагадаємо, що в кінці липня президент Зеленський оголосив про початок обов'язкової евакуації цивільних жителів Донецької області.

Як відомо, з початку війни Донецьку область покинули більше мільйона цивільних.

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