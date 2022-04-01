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В Донецкой области запретили продажу алкоголя

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Донецкая область, Пятница 01 апреля 2022 12:16
В Донецкой области запретили продажу алкоголя Фото: в Донецкой области ввели "сухой закон" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Донецкой области на время военного положения запрещено продавать алкогольные напитки. Местные власти отмечают, что "сухой закон" поможет обезопасить мирное население во время вооруженной агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Соответствующее распоряжение подписал начальник штаба - первый заместитель командующего Объединенных сил бригадный генерал Анатолий Шевченко.

"Запрет на продажу алкоголя поможет улучшить состояние общественной безопасности и порядка в области... Алкоголь сейчас - это неоправданный риск для каждого отдельного человека и общества в целом", - говорится в сообщении.

Контролировать соблюдение новых правил будут представители военных администраций и органы местного самоуправления.

Напомним, в Киеве с 1 апреля возобновили частичную продажу алкоголя. Запрет на торговлю крепкими напитками действовал с 1 марта.

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