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У Донецькій області заборонили продаж алкоголю

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Донецька область, П'ятниця 01 квітня 2022 12:16
У Донецькій області заборонили продаж алкоголю Фото: у Донецькій області запровадили "сухий закон" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Донецькій області на час воєнного стану заборонено продавати алкогольні напої. Місцева влада зазначає, що "сухий закон" допоможе убезпечити мирне населення під час збройної агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

Відповідне розпорядження підписав начальник штабу - перший заступник Командувача об'єднаних сил бригадний генерал Анатолій Шевченко.

"Заборона на продаж алкоголю допоможе покращити стан громадської безпеки та порядку в області... Алкоголь зараз - це невиправданий ризик для кожної окремої людини та суспільства в цілому", - йдеться у повідомленні.

Контролювати дотримання нових правил будуть представники військових адміністрацій та органи місцевого самоврядування.

Нагадаємо, у Києві з 1 квітня відновили частковий продаж алкоголю. Заборона на торгівлю міцними напоями діяла з 1 березня.

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