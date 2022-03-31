ru ua
Чт, 31 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве возобновляют продажу алкоголя

Новина українською →
Киев, Четверг 31 марта 2022 09:14
В Киеве возобновляют продажу алкоголя Фото: В Киеве возобновляют продажу алкоголя с 1 апреля (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве вновь разрешили продавать алкоголь. "Сухой закон" будет отменен в пятницу, 1 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, в столице алкоголь можно будет купить в магазинах и учреждениях сферы обслуживания. При этом его будут продавать только с 11:00 до 16:00.

Отметим, что запрет на продажу алкоголя действовал с 1 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Виктор Ляшко: Медикаменты в Украине есть, проблемы с поставками решены
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Ляшко: Медикаменты в Украине есть, проблемы с поставками решены