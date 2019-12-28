В Донецкой области закрыли более 200 игорных заведений

Правоохранительные органы Донецкой области прекратили незаконную деятельность 11 заведений игорного бизнеса, которые действовали на территории региона. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

Еще 217 таких заведений прекратили свою деятельность сами.

Отмечается, что в рамках досудебных расследований уголовных производств по незаконной деятельности игорных заведений проведены санкционированные обыски. В результате обнаружены и изъяты денежные средства, полученные от противоправной деятельности, игровые автоматы, компьютерная техника, столы для игры в покер, рулетки и другое игровое оборудование.

Кроме того, демонтированы все рекламные вывески в заведениях, осуществлявших незаконный игорный бизнес под видом государственных лотерей.

Напомним, Кабинет министров Украины запустил горячую линию для борьбы с игорным бизнесом.

Как известно, 20 декабря Кабинет министров Украины поручил правоохранительным органам проверить законность деятельности игорных заведений. Также правительство приняло решение о запрете распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Также РБК-Украина писало, что после принятия решения Кабмина правоохранительные органы прекратили деятельность почти 5,3 тысяч игровых заведений в Украине. Правоохранители прекратили деятельность почти 5300 игровых заведений и изъяли оборудование на почти 50 миллионов гривен. Правоохранители возбудили 250 уголовных производств по фактам ведения нелегального игорного бизнеса в Украине. С начала отработки было изъято 4,4 тысячи единиц игорного оборудования, которые находились в нелегальных заведениях.